De Gendt: "Ik wil niet te lang wachten om bij te tekenen bij Lotto-Soudal"

Thomas De Gendt reed dit jaar de 3 grote ronden. Wat ligt in 2020 op het bord? "Sowieso de Tour. Ik heb dit jaar de Giro gedaan en ik vond dat de Tour daarna gemakkelijker ging dan de vorige jaren", argumenteert de ritwinnaar in Saint-Etienne.

"Mijn conditie was beter. In de Giro heb je veel ritten van 6 à 7 uur en op training kun je dat niet nabootsen. Maar je motor is dan wel groter dan de andere jaren. Dan begin je met een bredere basis aan de Tour. We kopiëren dat dus weer met de Giro en de Tour in 2020, maar over de Vuelta is nog niet echt gesproken."

De Gendt gaat zijn laatste contractjaar bij Lotto-Soudal in. Blijft hij of zoekt hij andere oorden op? "Het hangt af van wanneer we beginnen te babbelen over een nieuw contract. Als dat te lang duurt, dan komen er automatisch gesprekken met andere ploegen."

"Het is niet zo dat ik sta te springen om te veranderen van ploeg. In eerste instantie zou ik heel graag willen blijven, maar ik wil ook niet te lang wachten om bij te tekenen."

"Als het - zeg maar - voor de Ronde van Catalonië (23-29 maart) nog niet echt op gang gekomen is, dan zou ik liever willen wachten met spreken tot na de Tour. Dan kan er heel veel gebeuren."

"Dit zijn misschien de laatste 6 à 7 jaren van mijn carrière en dan speelt geld ook een beetje een rol. Als je dan een rit wint in de Tour, dan kun je je prijs nog opdrijven voor de laatste jaren. Waarom dan niet het gokje wagen en wachten tot dan?"