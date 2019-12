Anderlechtfans lopen storm voor clash met Club Brugge: "Blijven erin geloven"

Voor een match tegen grote rivaal Club Brugge zijn de supporters van Anderlecht op de afspraak. Vanmiddag gingen de laatste tickets voor de bekermatch over de toog. Onze reporter schoof mee aan en sprokkelde enkele reacties.

"Toch wat bang uitkijken"

"Ik kijk toch wat bang uit naar de wedstrijd", klinkt het bij een trouwe fan, "maar het komt wel goed."



"Het wordt een topmatch, eentje om naar uit te kijken. Zoals altijd als Anderlecht tegen Club Brugge speelt."

"Voor ons wordt het de wedstrijd van het jaar. In de bekercompetitie toch, want die cup kunnen we goed gebruiken om volgend seizoen Europees te spelen", beseft de man. "En om moed te tanken, dat ook, ja."