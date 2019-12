Kevin Pauwels: "Mis de cross niet, motorcrossen vind ik veel plezanter"

"Mountainbiken vind ik nog leuk"

Jarenlang was Kevin Pauwels (35) een van de toppers in het veldrijden, maar afgelopen februari nam hij bijna geruisloos afscheid. "Ik heb altijd hard gewerkt en was gewoon om af en toe een cross te winnen", legt hij uit in Sportweekend, "maar de laatste jaren lukte dat niet meer. Dat was vervelend. Die goeie prestatie mis ik misschien een beetje, maar voor de rest niet zo veel."

Pauwels heeft het veldrijden niet helemaal vaarwel gezegd, want hij sleutelt nu samen met zijn vriend Bart Risbourg aan de fietsen van zijn ex-ploegmaats Iserbyt, Vanthourenhout en co in de service course van Pauwels Sauzen-Bingoal.

"Ik ga ook af en toe nog eens fietsen, maar alleen als ik het zelf wil. Met de mountainbike, dat vind ik nog plezant", vertelt de tweevoudig Belgisch kampioen Pauwels.