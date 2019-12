Wuyts en Herygers: "In periode rond kerst zal stage VDP pas renderen"

Het was een spectaculair crossweekend met 2 modderwedstrijden in Ronse (zaterdag) en Overijse (zondag). Zaterdag verloor Mathieu van der Poel zowaar een 1e keer in 36 crossen, Toon Aerts won. Maar een dag later zette de wereldkampioen weer de vertrouwde toon. Het ideale moment voor een analyse door onze commentatoren Michel Wuyts en Paul Herygers.

"Wat is Van der Poel in Ronse overkomen?"

Michel Wuyts zoekt een verklaring voor de mindere dag van Van der Poel in Ronse. "Ik denk dat het goed is dat je zo'n mens op z'n woord gelooft. "Veel te veel gedaan op die stage in Spanje", vertelde hij ons. "Van der Poel bereidde er zijn wegseizoen voor. Dat wil zeggen: verschillende dagen hoge kilometers gehaald en helemaal niet op cross getraind. En op een zwaar parcours als op de Hotond kom je jezelf dan heel snel tegen. En hij kwam vooral ook een superieure Toon Aerts tegen, die een wonderdag had." "Als je van een offday 's anderendaags zo kan herstellen, moet je klasse te koop hebben. En ook vooral afrekenen met jezelf. Want er waren wel degelijk twijfels. Zo deed hij Paul voor de start in Overijse een teken dat hij het nog wel wou zien of het geen 2 dagen op een rij een beetje een offday wordt." Paul Herygers: "De onzekerheid was er. Het begon na de cross in Ronse, toen hij bij ons een pitstop maakte om te zeggen dat hij overdaad gepleegd had op training. Voor de koers zit je dan toch met muizenissen: "Gaan die benen nog een keer weigeren?" Maar het werd al snel duidelijk dat dat hele kleine dipje van korte duur is geweest." Michel Wuyts: "Paul maakte na Ronse ook de verrassende opmerking: "In welke van de 9 wedstrijden die hij won, zou Van der Poel zich echt goed gevoeld hebben?" Paul Herygers: "Voor mij zijn het er eigenlijk maar twee. De eerste keer dat hij de woorden in de wond nam dat het positief was, was in Niel. Daarvoor zei hij dat hij moest afzien of knokken, wat wij niet zien, maar hij voelt dat. En de tweede keer was Koksijde. Dat was de kers op de taart." Michel Wuyts: "Je mag ook niet vergeten wat hij allemaal al heeft moeten verwerken: het overlijden van zijn grootvader, Raymond Poulidor, zet je natuurlijk niet zo makkelijk weg." Paul Herygers: "Misschien had hij het kunnen verdoezelen als het niet Ronse was geweest. Stel je voor dat het in Lille was, dan had hij die wellicht gewonnen. De ondergrond in Ronse is het ergste wat je kunt meemaken na een stage van 14 dagen. Dan kan ik begrijpen dat hij heel even gewankeld heeft. Maar vandaag stond hij daar weer als een rots."

"In de zware periode rond kerst zal stage Van der Poel renderen"

Michel Wuyts: "In kortzichtigheid zou je kunnen stellen dat Toon Aerts het best uit die Spaanse stage is gekomen. Maar ik stel voor dat we nog even wachten om die afrekening te maken. Ik denk dat het grootste rendement na die stage pas komt in de zware periode rond de kerst, wanneer de crossen elkaar in verhoogd tempo opvolgen. Dan zou het wel eens kunnen dat het massale uithoudingswerk van Van der Poel pas zal renderen." Paul Herygers: "Ik denk dat ook, zonder afbreuk te doen aan de tegenstand en het moreel dat ze elke week weer vinden om tegen hem te strijden. Af en toe loont dat, Toon Aerts heeft daar nu van mogen proeven. Dat zal naar meer smaken, maar of dat komt, is een ander verhaal. Maar normaal gaat Van der Poel enorm groeien bij elke meter die hij nu nog gaat crossen."

Normaal gaat Van der Poel enorm groeien bij elke meter die hij nu nog gaat crossen. Paul Herygers

"Eindelijk wat ik verwachtte van Pidcock"

Michel Wuyts was in Overijse zeer gecharmeerd door Tom Pidcock: "Hij ging onmiddellijk mee in de debatten bij de start op een parcours op zijn maat. Maar vooral overleefde hij en hield hij de tweede plaats vast. Het was eindelijk wat ik van hem verwacht." Paul Herygers: "Eindelijk, zou je kunnen zeggen, maar het heeft toch allemaal niet meegezeten voor hem. Hij heeft in het begin van het seizoen een beetje geforceerd moeten rijden. Iserbyt, zijn leeftijdsgenoot en uitdager, was toen heel goed en won heel wat koersen. Dat komt er allemaal nog bij. Maar vandaag floreerde hij." Michel Wuyts weet wat er Pidcock hinderde in het begin: "Hij heeft ontgetwijfeld een prijs betaald voor een fatale val in de Ronde van de Toekomst, waar hij zijn half aangezicht van elkaar viel en aan zijn tanden moest geopereerd worden. Dat heeft lang nagewerkt. Hij is toch nog gaan meedoen aan het WK, met een derde plaats als resultaat. Als je dan heel snel overstapt naar de cross, kan het niet anders dan dat de resultaten niet zijn zoals je mag verwachten. Nu is dat tandengedoe weer op een rijtje gezet, hij is weer geopereerd en hij presteert weer." Pidcock kon wel niet op tegen Van der Poel. Wuyts: "Het is ook niet eerlijk om Pidcock af te meten aan Van der Poel. Hij heeft nog 4 jaar te goed." Paul Herygers: "Maar Pidcock kennende wil hij wel met hem mee. Hij wil met Van der Poel op de foto, niet alleen op het podium. Vandaar dat hij ook het WK bij de profs gaat rijden."

"Ik wil Van Aert in zijn eerste crossen zo weinig mogelijk van de fiets zien springen"

Voor de crossliefhebber was het een mooi weekend. "Ik houd wel van dit soort crossen in de blubber, van het schuiven en de evenwichtskunst, zelfs meer dan de hogesnelheidscrossen, waar het eigenlijk alleen maar op vermogen aankomt", trapt Michel Wuyts een open deur in. "Wat zou Wout van Aert van deze crossen gedacht hebben? De echte top-Van Aert zou ik onmiddellijk bij de eersten geplaatst hebben, ik zie hem meekampen in deze omstandigheden met Van der Poel." "Maar ik denk dat de Van Aert van nu, die uit zijn herstel moet komen, dat die blubber hem niet goed uitkomt. Hij doet er goed aan om terug te komen in Loenhout, waar de blubberstroken beperkt blijven. Ik wil hem eigenlijk in zijn eerste crossen zo weinig mogelijk van zijn fiets zien springen." Paul Herygers: "Hij zal wel getraind zijn, Van Aert kennende. Zo'n cross als gisteren zou helemaal zijn ding geweest zijn. Die modder en een wankelende Van der Poel, dat zou hij als de beste gekund hebben. Dat moet dus pijn doen. En zoals Overijse erbij lag. We missen hem elke dag meer en meer."

"Het enige wat Cant nog kan doen is kampioen worden en pieken naar het WK"

Naar de vrouwencross en Sanne Cant dan. Michel Wuyts: "Ik zie de jongste crossen verbetering in haar openingsronden. Ze doet het 2 ronden en dan zakt het hoofd wat door de schouders en wordt ze toch weer wat op lengte gezet. Is de tegenstand uit Nederland technisch op haar niveau? Bij een paar zeg ik "ja", Alvarado voorop. Is dat nog te keren?" Paul Herygers: "Het spijtige van het verhaal is dat die jeugdige Nederlandse vrouwen het in elke opdracht aankunnen: in het zand, in de modder, bergop en bergaf. Het wordt een zeer moeilijke zaak voor Cant. Als ik ze daarmee een beetje zou kunnen kwaad maken, dan neem ik er dat heel graag bij." "Ze kan het normaal gezien, maar er zal heel weinig overschieten op het einde van het verhaal. Het enige wat ze nog kan doen is kampioen worden en dan pieken naar het WK op een parcours waar eigenlijk niemand iets van afweet. Ze heeft er evenveel kansen dan de rest." Michel Wuyts: "Dus haar wat gebrekkig presteren nu schept voor haar vrijheid en ruimte. Ze heeft geen klassementen te verdedigen, dus alles zetten op titels?"

Paul Herygers: "Jawel, ik vind dat ze niet wordt afgemaakt. Zeker niet in de pers, integendeel. Ze wordt eigenlijk de hand boven het hoofd gehouden. Want als je eerlijk zou zijn, is het niet oké voor haar zoals het seizoen nu gelopen is. Ik geef haar het voordeel van de twijfel. Ze verdient het om respect te krijgen. Werk gewoon naar de kampioenschappen toe en laat je niet zot maken."

"Jonge hond is weer bij zijn baasje"

Het laatste woord betrof de hond. Michel Wuyts: "Die de rust kwam verstoren en op de Tenotsberg nog naar draaiende benen hapte. Hij is terecht bij zijn Nederlandse baasje. Het was een vrouw die het maar wat jammer vond dat haar jonge hond die allemaal aangericht houden. Maar u kunt rustig slapen: het diertje is in goede handen."