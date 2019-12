Martinez over Fellaini: "Voor maart bekijk ik de situatie van alle spelers opnieuw"

"We moeten altijd respect hebben voor een speler die beslist zich terug te trekken bij de nationale ploeg. Fellaini heeft een ongelooflijke rol gespeeld bij ons, maar we zullen moeten zien hoe hij zich voelt na een jaar in China", begon Martinez voorzichtig.

In een exclusief gesprek met Sporza sprak de bondscoach zich afgelopen maandag al eerder uit over een eventuele terugkeer van Fellaini. De deur voor de middenvelder werd toen zeker niet dicht geslagen.

Vooral op moeilijke momenten zoals tegen Japan op het WK 2018 of tegen Algerije op het WK 2014 bleek zijn unieke profiel noodzakelijk. In een interview met ElevenSports zette Fellaini de deur voor een terugkeer richting het EK 2020 een beetje open.

De situatie hoeven we u niet meer uit te leggen. Marouane Fellaini kondigde na het WK zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Niet dat de Rode Duivels hem gemist hebben in hun EK-kwalificatiecampagne, maar niemand die kan ontkennen dat de grote middenvelder België in het verleden belangrijke diensten verleende op eindtoernooien.

In het hoofd van Marouane Fellaini kan meespelen dat de kwalificatiecampagne nu achter de rug is. Telkens de lange reizen vanuit China maken voor twee wedstrijden is niet hetzelfde als een aantal weken samen naar een EK trekken. Zal Martinez Fellaini zelf bellen? Of moet het initiatief van de middenvelder komen?

"Daar gaat het niet om. Dit is niet het goede moment. Fellaini eindigt juist het seizoen in China en moet rusten. Dat is belangrijk. Voor maart bekijk ik de situatie van alle spelers opnieuw. Nu moeten we iedereen even laten doen."

Dat Fellaini in China speelt, zal bij een latere keuze blijkbaar geen rol spelen. "Nee, dat denk ik niet. Belangrijker is hoe de spelers zich voelen. Soms zien spelers het bos door de bomen niet meer als ze voor een campagne van twee jaar staan. Het is makkelijker als het heel duidelijk is. En in die fase zitten we nu. Fellaini moet zijn goede periode in China nu laten bezinken, rusten en dan zullen we bij de start van het seizoen zien wat de situatie is."