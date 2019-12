Na Deceuninck-Quick Step heeft nu ook die andere Belgische WorldTour-formatie Lotto-Soudal zijn truitje voor het nieuwe seizoen voorgesteld. De ontwerper is met Vermarc dezelfde gebleven. De opvallendste wijziging is de zwarte kleur die prominenter in het design is opgenomen. Carl Frederik Hagen en Julie Van de Velde stellen het nieuwe shirt voor.