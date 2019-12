"Zidane heeft nog niet gebeld om te zeggen hoe hij zal spelen"

"Mijn spelers gesproken over iemand als Brahim Diaz"

"Na de match tegen Barcelona kon ik nog wisselen van shirt met een klein mannetje, dat inviel. Dat was Iniesta. Het was zijn eerste Europese match. Dat kan nu ook het geval zijn. Als je bij zo een grote club speelt, dan heb je alleen spelers met heel veel kwaliteiten."

"Je spreekt bijvoorbeeld ook eens over een Brahim Diaz, een speler waar weinig mensen iets van weten, maar die ook veel kwaliteiten heeft. Ik herinner me dat we met Club Brugge lang geleden eens tegen Barcelona speelden in de Europa League. Ik vroeg nooit voor of tijdens de match het shirt van een tegenstander. Ik vond dat niet kunnen als verdediger. Daardoor was ik altijd te laat voor het shirt van een grote naam."

"Zidane heeft nog niet gebeld om te zeggen met welke ploeg hij zal spelen morgen", begon een goedgeluimde Philippe Clement aan zijn persconferentie. "We proberen elke match alle scenario’s voor te bereiden. We geven onze spelers uitleg bij de verschillende type spelers en de verschillende manieren van spelen."

Voor Real Madrid staat er morgen niets meer op het spel in Jan Breydel. De tweede plaats kan niet meer worden bedreigd en de leidersplaats van PSG aanvallen kan ook niet meer. Sergio Ramos en Toni Kroos werden daarom thuis gelaten. Voor Club Brugge is het dus een beetje gokken met welke ploeg de Spanjaarden zullen starten.

"In een thuismatch gaan we altijd voor de zege"

Club wacht ondanks een verdienstelijke campagne nog altijd op een zege, maar het belangrijkste wordt toch Galatasaray voor blijven. Simon Mignolet was duidelijk. Club Brugge wil morgen niet rekenen afhankelijk van de stand tussen PSG en Galatasaray.

"We hadden ergens al 3 punten verdiend, maar dat is niet gelukt. Het is voor ons niet enkel een kwestie van ons te kwalificeren, maar ook een kwestie om een extra statement te maken door een zege te pakken. Ik denk wel dat dat leeft in onze groep."

"We weten dat het misschien ook met een punt kan voor ons, maar we rekenen niet. In een thuismatch gaan we altijd voor een zege. In de heenmatch hebben we getoond dat we het Real moeilijk kunnen maken."

"Of ik zelf graag op de hoogte wordt gehouden van de stand in Parijs? Die info rolt sowieso van de tribunes. Het is een slechte zaak daar rekening mee te houden."

Club kan opnieuw rekenen op Vormer, maar mist Mata en Diatta door rode kaarten. Bij alledrie speelden emoties hen parten deze campagne. "Dat is spijtig voor hen, de staf en de fans", zei Philippe Clement. "We hebben in onze groep al veel gesproken over emoties onder controle houden."

"Maar het ging altijd om redelijk onschuldige dingen, niet over rode kaarten voor een been breken. Hopelijk trekken mijn spelers daar lessen uit. En hopelijk kunnen we ons kwalificeren voor de Europa League, zodat we achteraf geen spijt moeten hebben van die rode kaarten."