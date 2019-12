WADA sluit Rusland 4 jaar uit: geen Spelen en geen WK voetbal

Een onderzoekscommissie van het WADA had de voorbije maanden opnieuw verschillende dopinginbreuken van Rusland vastgesteld, onder meer gesjoemel met de computergegevens van positieve testen. De aanbeveling van de commissie was dan ook om Rusland andermaal uit te sluiten van de grote internationale sportevenementen.

Het eindoordeel was voor het Uitvoerend Comité van het WADA, dat op basis van de vernietigende conclusies van de commissie enkel kon concluderen dat een vierjarige sanctie gerechtvaardigd is, een beslissing die overigens unaniem was.

Deze nieuwe schorsing wil niet zeggen dat we in de toekomst geen Russen meer zullen zien op grote WK's (zoals het WK voetbal, maar niet het EK) of de Spelen. Er mogen nog altijd Russische sporters onder neutrale vlag deelnemen, zoals ook al in de atletiek de gewoonte was de voorbije jaren. Rusland heeft bovendien 21 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen deze beslissing. De zaak zet zich dus meer dan waarschijnlijk voort bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

Joeri Ganoes, de baas van het Russische antidopingagentschap (Rusada), noemt de sancties "een tragedie voor de eerlijke sporters". Volgens hem maakt Rusland ook "geen enkele kans om in beroep te winnen".