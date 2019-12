Croonen: "Genk heeft nog 1 match om te tonen dat het in Champions League hoort"

Croonen: "Liverpool is beste club ter wereld"

"Liverpool raast door de Premier League. En de enige ploeg waartegen ze dit seizoen verloren hebben, is Napoli. Dat zegt ook iets over Napoli. Salzburg is volgens mij dan weer een topteam in wording."

Genk sprokkelde maar op 1 op 15, maar zat volgens Croonen wel in een heel sterke groep. "Liverpool is momenteel misschien wel de beste ploeg ter wereld", zegt Croonen.

"Wij waren niet top en de tegenstand was heel sterk. We hebben nog één match om te tonen dat we erbij horen en dat we de kwaliteiten hebben om op Champions League-niveau te spelen."

In Napoli sluit KRC Genk morgen zijn Champions League-campagne af. "Het was een campagne die minder goed is uitgevallen dan we gehoopt hadden", vertelt voorzitter Peter Croonen aan Sporza.

"Na 2024 wordt het moeilijker om in Champions League te spelen"

In de toekomst zal het wel een uitdaging worden voor Genk om nog mee te doen aan de Champions League. "Volgens de informatie die ik heb zal het voor ons na 2024 veel moeilijker zijn om nog in de Champions League te spelen. Ze willen de Champions League dichttimmeren voor de kleinere liga’s."

Genk heeft van deze Champions League financieel wel vruchten geplukt. "De deelname is een heel belangrijke financiële injectie geweest in de club. Het model van een team als Genk is er een waarbij je een evaluatie moet maken over meerdere seizoenen samen."

"Liverpool had die extra klasse die het verschil maakte. Bij Salzburg ligt de collectieve klasse hoger dan bij ons. Het is een uitdaging voor ons om voort te werken en het bij onze volgende deelname beter te doen."

"Thuis tegen Liverpool speelden we ook 60 à 65 minuten goed. We hebben in bepaalde matchen gespeeld op het niveau dat we hoopten, maar we konden het nooit 90 minuten volhouden."

Wat onthoudt de voorzitter van Genk van deze Champions League? "Dat we in Liverpool een heel goede match gespeeld hebben", zegt Croonen.

"Mislukt seizoen als we Play-off I niet halen"

Na de match tegen Napoli kan Genk zich voor 100 procent focussen op de Belgische competitie. "Het is de enige route die we nog hebben naar Europa, want in de beker zijn we al uitgeschakeld", vertelt Croonen.

"We moeten elke competitiematch spelen om te winnen, want we zijn met veel teams voor dat 6e ticket voor Play-off I."

Croonen ziet beterschap bij Genk sinds de komst van coach Hannes Wolf. "Onder Wolf hebben we stappen gezet qua mentaliteit en bij momenten ook qua spelniveau."

"In de eerste helft tegen Moeskroen waren we heel sterk en ook tijdens de eerste 15 minuten tegen STVV speelden we heel goed. Net als tegen Antwerp. Maar we waren niet goed in Cercle, een wedstrijd die we dan wel winnen."

"Als we Play-off I niet halen, dan hebben we een mislukt seizoen. Dat moeten we proberen te vermijden."