Wielrenner Pierre Rolland verliest bewustzijn na val op training

Pierre Rolland ging tegen de grond op training en viel op zijn hoofd. "Het gebeurde op slechts 2 kilometer van mijn huis. Ik heb nog net mijn vrouw kunnen waarschuwen via mijn gsm vooraleer ik even flauwviel", vertelt de Franse wielrenner het verhaal.

Rolland zal 2019 snel willen vergeten, want de 33-jarige klimmer liep in februari een dubbele polsbreuk op die hem het hele seizoen achtervolgde. Nu moet Rolland passen voor het trainingskamp van zijn ploeg in Spanje.

"Ik mag enkele dagen niet fietsen om mijn wonden te laten genezen. Het is vervelend om de eerste stage van het seizoen te missen, maar gelukkig hoef ik mijn programma niet te veranderen. Ik was sowieso van plan om dit jaar later in competitie te treden."