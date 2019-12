Saudi-Arabië haalt nu ook geldbuidel boven voor toptoernooi snooker

Om een rankingtoernooi in het snooker te mogen organiseren moet je adelbrieven kunnen voorleggen en in Saudi-Arabië zijn het financiële adelbrieven. Het toernooi in Riyad zal een prijzenpot hebben van bijna 3 miljoen euro. De winnaar strijkt 500.000 pond op, dat is evenveel als de wereldkampioen op het WK.

"Dit is een mijlpaal", verklaarde Barry Hearn. "Het voorbije decennium kende onze sport een enorme groei in Europa en Azië en nu zetten we ook in het Midden-Oosten voet aan de grond. Voor de snookerfans in Saudi-Arabië wordt dit een geweldige kans om hun helden in levende lijve aan het werk te zien."

"We verwelkomen snooker in het rijtje van internationale sporten in ons land. De voorbije maanden ontvingen we al motorsport, boks- en golfevents, tennis en ruitersport volgen weldra", klinkt het uit de mond van Minister van Sport prins Abdulaziz Bin Turki Al Faisal Al Saud.

Saudi-Arabië probeert met de organisatie van sportevenementen zijn stempel te drukken op de sportwereld. De snookerbond kreeg op sociale media al heel wat kritiek op de beslissing om ook te zwichten voor het geld van Saudi-Arabië, dat geen goeie naam heeft op het vlak van mensenrechten en vrouwenrechten.