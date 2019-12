City-supporter aangehouden na racisme in derby tegen United

Manchester City verloor gisteren tegen stadsrivaal United, maar zat na de partij ook bijzonder verveeld met een racistisch incident. Een van de supporters van de club werd opgemerkt terwijl hij een aap imiteerde. City liet zaterdagavond in een communiqué al weten dat er in samenwerking met de politie van Manchester een onderzoek was opgestart om de identiteit van de supporter in kwestie te achterhalen.

En er komt al snel schot in de zaak want een 41-jarige man is aangehouden, zo maakte de lokale politie bekend. "Geen enkele vorm van racisme heeft zijn plaats in het voetbal en onze samenleving. Met deze arrestatie willen wij aantonen dat er stevig zal worden opgetreden tegen dergelijk gedrag", klinkt het.

Daarnaast wordt er door City onderzocht wie er verantwoordelijk is voor het gooien van objecten op het veld. In de tweede helft werd United-speler Fred bij het nemen van een hoekschop geraakt door een waterfles, die vanuit de tribunes gegooid werd. "Ik hoop dat dit opgelost geraakt en dat het nooit meer moet voorvallen", bekende City-coach Pep Guardiola na de wedstrijd. "Ik heb er vertrouwen in dat de club en de politie de juiste beslissingen zullen nemen."

Ook de Engelse Voetbalbond FA startte intussen een onderzoek naar de incidenten.