"Hopelijk kan Timmers op de 50m het Belgische record verbeteren"

Pieter Timmers duikt vrijdag het bad in Glasgow in voor de reeksen van de 50m vrije slag. Zaterdag volgen de reeksen van de 100m. Ronald Gaastra heeft er een goed oog in, maar benadrukt zoals steeds dat ook veel zal afhangen van de concurrenten.

"Als Pieter om de 100 meter zijn Belgische record van 46"54 zwemt, dan wint hij tot nu altijd een medaille, maar voor hetzelfde geld zwemmen vier zwemmers op dit toernooi sneller dan zijn BR. Prognoses maken is altijd moeilijk. Zeker omdat in een bad van 25 meter elke fout wordt afgestraft. Je kan minder rechtzetten dan in een groot bad."

"Op de 50 meter hoop ik dat Pieter zeker tot de halve finales kan komen en daar het Belgische record van François Heersbrandt '21"26) kan verbeteren. Een paar weken geleden zwom hij in Gent 21"30, dus daar zit nog weinig verschil op."

Een kort bad is sowieso niet in Timmers' voordeel. "Hij is goed in keerpunten, maar niet in vlinderslagbenen onderwater. Dat is voor een groot stuk genetisch bepaald. Het hangt samen met de beweeglijkheid van de wervelkolom en met name met je onderlichaam, waarmee je snel en krachtig moet kunnen bewegen."