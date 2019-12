Rockets kloppen landskampioen Toronto, Booker scoort 44 punten in zege Suns

In de Eastern Conference hebben de Toronto Raptors een nederlaag geleden tegen de Houston Rockets. De landskampioen moest het onderspit delven, ondanks 24 punten van Siakam, 20 van VanVleet en 19 van Lowry.

Aan de kant van de Rockets was Russel Westbrook goed voor een triple-double (19-13-11). Voor de Raptors is het de eerste keer sinds maart dat ze twee keer op rij verliezen. De Canadezen staan voorlopig vierde in hetoosten.

In Phoenix was het Devin Booker die zijn ploeg over de streep trok tegen de New Orleans Pelicans. De shooting-guard was goed voor een seizoensbeste van 44 punten. Niemand deed afgelopen nacht beter.