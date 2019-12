Van Den Bergh opnieuw in selectie na bloedprop: "Ben wel bang geweest"

"Sportieve keuzes belangrijker dan menselijk welzijn"

Dat de medische staf van Beerschot een inschattingsfout maakte is duidelijk. "Daar had ik wat frustraties over. De promotie was belangrijker. Sportieve keuzes leken belangrijker dan het menselijke welzijn en dat is betreurenswaardig."

"Nog een paar weken later werd ik wakker van de hoofdpijn. Ik kon mijn armen nog nauwelijks bewegen en ook praten was erg moeilijk. Ik werd meteen opgenomen in het AZ Palfijn, heb 6 dagen op de dienst intensieve zorg gelegen, 2 schedelboringen ondergaan en dan nog eens 6 dagen intensieve zorg gelegen."

Een maand later in Play-off II liep het opnieuw mis na een kopduel met Tom De Sutter. "Ik moest de wedstrijd uitspelen, want alle wissels waren op. Daarna heb ik uit eigen beweging toch een neuroloog opgezocht en die stelde een bloedprop vast in mijn hoofd."

Al twee maanden topfit

Het verloren bekerduel tegen Charleroi was dubbel voor Jan Van Den Bergh. De uitschakeling van AA Gent woensdag smaakte zuur, maar er was ook blijdschap dat hij voor het eerst in de selectie zat. "Ik zat er al een tijdje dicht bij. Ik voel me goed op training en speel goed bij de beloften."

"Een selectie doet goed, de volgende stap is een basisplaats, maar dat is gezien de kwaliteit van de kern niet eenvoudig", vertelt Van Den Bergh aan Sporza. "Het worden wachten op kansen, want het duo Ngadeu-Plastun is een geweldig duo en de ploeg draait geweldig. Dat Dylan Bronn naar de B-kern is gestuurd? In het voetbal moet je alle kansen grijpen."

Volgens de verdediger is er niets blijven hangen van het medische probleem. "Je denkt eerst als mens, niet als voetballer en je vraagt je af of je nog wel gaat kunnen praten. Komt het nog wel goed ? Pas na 2 dagen vroeg ik of ik nog zou kunnen voetballen."

"Ondertussen ben ik twee maandentopfit en train ik al zes weken met de groep. In het begin bewogen de bewuste fases als fragmenten voor mij als in een diashow, maar alle scans zijn positief. Ik ben volledig genezen. Ook in kopduels zal ik mijn mannetje staan."

"Mijn wens voor 2020? Een goede gezondheid en sportieve successen bij Gent. Ik hoop dat mijn kans snel komt."