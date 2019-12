Ploegleider van het Jaar Lefevere: "Op naar nieuw boerenjaar"

"Ik ben vooral trots dat ik er altijd in slaag om de beste mensen rond mij te zetten. Dat is ook een kunst. Soms moet ik heel goede renners laten gaan, zoals Philippe Gilbert uit budgetoverwegingen, maar ik slaag er altijd in om vervangers te vinden die niet ontgoochelen."

Ik ben vooral trots dat ik er altijd in slaag om de beste mensen rond mij te zetten. Dat is ook een kunst.

"De meest winnende ploeg, daar ben ik trots op"

Met een budget van 20 miljoen hoopt Lefevere ook in 2020 weer hoge toppen te scheren met The Wolfpack. "Natuurlijk hebben we weer veel ambitie. We waren voor het zoveelste jaar op rij de beste ploeg ter wereld én de meest winnende ploeg. Daar ben ik best wel trots op."

"Elke keer de UCI-ranking winnen wordt moeilijk, maar de titel van meest winnende ploeg wil ik niet zomaar uit handen geven. Op naar een nieuw boerenjaar. Enkele nieuwe kopmannen krijgen een kans, de bal ligt in hun kamp." Quick-Step rondde deze week nog de transfer van sprintbom Sam Bennett af.

Op 6 januari 2020 viert Lefevere zijn 65e verjaardag. Tijd voor zijn pensioen? "Ja, eindelijk krijg ik iets terug van de staat waarvoor ik mijn hele leven heb gewerkt. Maar in de realiteit zal er niet veel veranderen: ik blijf doordoen. Het houdt me jong. Veel mensen schatten me toch jonger, maar misschien willen ze me gewoon charmeren."