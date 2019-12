Everton stuurt coach Silva de laan uit na zware derbynederlaag

Marco Silva werd in mei 2018 trainer van Everton. Dit seizoen kreeg hij de club uit Liverpool nooit op de rails. In de Premier League verloor Everton dit seizoen al negen keer, waardoor het pas 18e staat in het klassement. Gisteren was stadsgenoot Liverpool nog met 5-2 te sterk in de Merseyside derby. Divock Origi scoorde twee keer.

Sinds Roberto Martinez in 2016 bondscoach van de Rode Duivels werd, ging het van kwaad naar erger met Everton. Ronald Koeman, Sam Allardyce en Marco Silva hielden het allen niet erg lang vol.

"We bedanken Marco Silva voor zijn werk tijdens de laatste 18 maanden. We wensen hem het beste voor de toekomst", laat Everton weten in een korte mededeling. "We hopen zo snel mogelijk een nieuwe permanente manger te kunnen voorstellen."