VIDEO: Origi verbaast met prachtgoals: "Wat een indrukwekkende prestatie"

Origi bleef er zelf nuchter bij. "We hebben getoond dat we graag voor Liverpool spelen", zei de Rode Duivel. We krijgen vertrouwen van de coach en dat willen we zo goed mogelijk terugbetalen."

Vooral Origi kreeg lof. "Wat een wedstrijd heeft hij gespeeld. De eerste aanval was al geweldig, en dan nog zijn tweede... In Duitsland kozen ze telkens een goal van de week en een goal van de maand. Origi zou kans maken op allebei. Een geweldige eerste baltoets en een heerlijke afwerking. Het was een indrukwekkende prestatie."

"Ik had zelf moeilijke omstandigheden gecreëerd door vijf wissels door te voeren", gaf Klopp toe. "Maar we hadden frisse benen nodig in deze intense wedstrijd. Uiteindelijk hebben mijn spelers een uitzonderlijke wedstrijd gespeeld."

32 matchen op rij zonder nederlaag, 8 punten op kop in de Premier League en een klinkende overwinning in de Merseyside Derby tegen Everton. Liverpool stoomt door de Engelse competitie en gisteren mocht ook Divock Origi zijn steentje bijdragen: hij scoorde twee heerlijke doelpunten.

Bekijk hier zijn twee heerlijke doelpunten:

Milner: "Origi woont op Origi-planeet"

In zijn boek "Ask a footballer" beantwoordt James Milner vragen over zijn carrière. Hoe zou zijn leven eruit zien zonder Origi? "We zouden de Champions League waarschijnlijk niet gewonnen hebben", antwoordt Milner. "Telkens als we een belangrijk doelpunt nodig hebben, kunnen we op hem rekenen."

"In de kern van Liverpool vind je waarschijnlijk geen speler die meer van karakter verschilt met mij dan Origi. Hij is zo relaxed. Hij is heel intelligent en vastberaden om het te maken, maar ook zo kalm."

"Dat helpt mij ook om rustig te blijven. Hoe kan ik gestresst zijn als hij ronddrijft op Planeet Origi, relaxed, lachend... Soms vraag ik me af of hij wel luistert naar de trainer en op het veld presteert hij dan geweldig."