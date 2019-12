"We subsidiëren een systeem van mensenhandel en daar moet een einde aan komen"

Vandaag zitten parlementsleden van verschillende politieke partijen voor een eerste keer samen om de RSZ- en fiscale voordelen voor sporters te bespreken.

Profvoetballers krijgen nu een voordeel en moeten slechts een heel beperkte RSZ-bijdrage betalen. Een doorn in het oog van Hans Vandeweghe, dat vertelde de journalist in De Tribune.

"Wat is er nu zo moeilijk aan om te zeggen dat het een hoogst onrechtvaardig subsidiesysteem is om enerzijds de mensenhandel in het voetbal in stand te houden en anderzijds een beroepsgroep 15 miljoen euro per club per seizoen toe te stoppen om die clubs in staat te stellen om een gemiddeld salaris van 323.000 euro per jaar te betalen?"

"Als dit in een andere beroepsgroep of sector zou gebeuren, dan zou er een mars in Brussel zijn. Ik vind het verschrikkelijk. Zorg dat het systeem wordt afgeschaft of dat de voordelen herverdeeld worden over andere sporten. Het voetbal krijgt een ontzettende bevoordeling vanuit de overheid. Dit systeem moet veel eerlijker worden."