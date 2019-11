Meer Belgisch talent? Wetsvoorstel om niet-EU-voetballers fors duurder te maken

Sinds het uitbreken van het fraudeschandaal in het Belgische voetbal klinkt de roep om verandering steeds luider. CD&V-Kamerleden Servais Verherstraeten, Leen Dierick en Steven Matheï dienden een wetsvoorstel in om de fiscale en sociale voordelen voor sportclubs te herbekijken.

Een opvallend voorstel is om het minimumloon voor niet-EU-spelers op te trekken met 120%. De loongrens van 81.000 euro zou zo meteen vervijfvoudigen naar ongeveer 400.000 euro. Talent van eigen bodem zou zo meer kansen moeten krijgen, maar dat zou wel een drastische verandering betekenen voor de Jupiler Pro League, waar bijna een derde van de spelerskernen niet uit de EU komt.

"De huidige loongrens is voordelig voor clubs die zo spelers heel goedkoop kunnen aantrekken en hen een opleiding kunnen voorzien in de hoop hen later met winst te kunnen verkopen", klinkt het bij CD&V. "Daar worden niet zozeer de spelers, maar wel de makelaars en clubs beter van."

CD&V haalde de mosterd uit Nederland, waar al meer dan 20 jaar een minimumloon voor buitenlandse spelers geldt. Ruim 40% van de spelers uit de Eredivisie komt dit seizoen uit het buitenland, maar slechts een kleine 10% komt niet uit de Europese Unie.