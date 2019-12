Mourinho: "Met eigenaar over Vertonghen en Alderweireld gepraat"

Mourinho heeft zijn start bij Tottenham alvast niet gemist. De opvolger van Pochettino, die op 20 november aan de slag ging, won alle 3 zijn duels (2 in de Premier League en 1 in de Champions League).

Mourinho toonde alvast geen rancune op zijn persmoment daags voor de match: "United is - wat mij betreft - een afgesloten hoofdstuk. Het was een ervaring. Ik won er en ik leerde er bij. Maar United behoort tot mijn geschiedenisboek. Terugkeren naar Old Trafford is terugkeren naar een plek waar ik gelukkig was. Dat kan ik wel stellen."

"Ik heb een geweldige relatie met de fans van Manchester United. Morgen keer ik evenwel terug als coach van de ploeg die zal proberen Manchester United te verslaan. Dat geeft misschien een ander perspectief. Ik verwacht dat er respect zal zijn, maar ik begrijp dat wat zij willen het tegenovergestelde is van wat ik wil."