Brescia-preses gunt Balotelli een vrije transfer in de wintermercato

Brescia staat troosteloos laatste in de Serie A na 14 speeldagen. Ondanks het akkefietje tussen Grosso en Balotelli stond die gewoon 90 minuten op het veld tegen Atalanta (0-3-verlies). Cellino stuurde Grosso na de nederlaag na amper een maand weer door.

En ook over de toekomst van Balotelli liet hij zich uit. De wispelturige oud-spits van Manchester City, Liverpool, Inter en Milan loopt achter zijn vorm aan sinds hij in augustus bij Brescia terechtkwam. Hij scoorde 2 keer in 8 competitieduels. En ook naast het veld krijgt hij het zwaar te verduren: vorige maand dreigde hij van het veld te stappen na racistische spreekkoren van de fans van Hellas Verona.

"Mario is bedroefd, omdat hij zijn spel niet kan spelen", vertelde Cellino op de Italiaanse tv. "Vechten om te overleven in de Serie A vraagt heel wat opofferingen. Misschien dacht hij dat het allemaal wat makkelijker en vlotter zou verlopen."

Cellino beloofde de 29-jarige Balotelli een vrije transfer: "Hij mag in januari de club verlaten. Hij moet kiezen welk pad voor hem op dit moment het beste is."