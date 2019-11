Coach weert Balotelli uit selectie: "Ik eis een minimum aan inzet"

Mario Balotelli werd donderdag weggestuurd op training door Fabio Grosso (onderaan), sinds begin november de trainer van Brescia. Grosso vond dat de inzet van Balotelli op training te wensen overliet en dat leidde tot een dispuut.

Grosso was open over het akkefietje met Balotelli. "Ik wil niets minimaliseren of van een mug een olifant maken. Ik eis van iedereen op training een minimum aan inzet en intensiteit. Mario zit boordevol talent, maar ik kan hem maar tot op een bepaald punt helpen."

Balotelli heeft dit seizoen al twee keer gescoord in zeven matchen in de Serie A. De 29-jarige Italiaanse aanvaller keerde terug naar de stad waar hij opgroeide om zich in de gratie te spelen van bondscoach Roberto Mancini. Begin november was er ook een racistisch incident met fans van Hellas Verona.