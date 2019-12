WK-held van 2006 moet Brescia al na 3 matchen verlaten als hoofdcoach

Ook vorig seizoen moet Grosso al na 3 wedstrijden opkrassen, bij Hellas Verona. Bij rode lantaarn Brescia kwam zijn ontslag er na de 3-0-nederlaag tegen AS Roma gisteren. Grosso had in zijn 3 matchen als Brescia-coach 0 punten gesprokkeld en 10 goals geïncasseerd.



Zijn opvolger is de man die Grosso zelf opvolgde een maand geleden: Eugenio Corini. Opvallend, maar geen uniek fenomeen in de Serie A.

Langs de zijlijn kan Grosso voorlopig dus geen hoge toppen scheren. Maar als speler deed hij dat wel. Met Inter en Juventus veroverde hij de titel en in 2006 kroonde Grosso zich met Italië tot wereldkampioen. Hij zette toen tegen Frankrijk de beslissende penalty om in de strafschoppenreeks.