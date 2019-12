Kopzorgen voor de bond: Tubeke of Sint-Petersburg als basiskamp?

Veel vlieguren en een enorme ecologische voetafdruk

Maar op zich is dit nog een klein ongemak. Onze Rode Duivels zijn wel gewend om heel Europa te doorkruisen tijdens Europa- en Champions Leaguewedstrijden. Bovendien hoeven ze zich geen zorgen te maken over bagage, wachtrijen en andere ongemakken want ze hebben een vliegtuig voor hen alleen.

Als we alle gegevens op een rijtje zetten is een verblijf in Sint-Petersburg de enige (eco)logische oplossing. Na elke match terugkeren naar Tubeke en uren op een vliegtuig zitten lijkt niet meteen bevorderlijk voor de spelers.

Optie 1: Rode Duivels blijven in Tubeke

Kiest de voetbalbond ervoor om in Tubeke te blijven dan moeten de Rode Duivels 6 keer het vliegtuig nemen.

Twee keer heen en terug van Brussel naar Sint-Petersburg, zo'n 7550 kilometer, is goed voor ongeveer 10 uur in het vliegtuig. De ecologische voetafdruk die elke Rode Duivel dan achterlaat is 3280 kilogram CO2.

Tussendoor is er ook nog een tripje naar Kopenhagen. Dat is met 1453 kilometer heen en terug, iets dichterbij. Twee uurtjes in het vliegtuig en een voetafdruk van 1322 kilogram CO2 per persoon.

Als we een kleine berekening maken dan betekent dit ongeveer 4,6 ton CO2 per persoon die op dat vliegtuig zit. Een vol vliegtuig is dan goed voor 23.000 bomen die 1 jaar lang moeten groeien. Dan spreken we al over een flink uit de kluiten gewassen bos.