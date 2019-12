Fraeye over C4 Gretarsson: "Status van trainer in België is helemaal onderuitgehaald"

Eric Van Meir, ook een kenner van het lagereklassevoetbal, gaf de harde cijfers deze week al aan: KSV Roeselare stelde vorige week woensdag maar liefst zijn 7e trainer aan in slechts 3 seizoenen. Het ontsloeg de IJslandse trainer Arnar Gretarsson en verving hem door een interim-trainer, de Fransman Christophe Gamel.

Los van de “interim-tag” een eigenaardige keuze aangezien geen ervaring met het dagdagelijkse hoofdtrainerschap en geen enkele connectie met het Belgische voetbal, laat staan de Proximus League.

De keuze om Gretarsson nu aan de kant te schuiven vind ik best verrassend, maar toont hoe in België de status van trainer helaas helemaal onderuit is gehaald. Er wordt aan trainers gewoonweg geen tijd of krediet gegeven om een voetbalvisie ook echt uit te werken.

Bij de aanstelling wordt altijd weer aangegeven dat club en trainer dezelfde visie hebben en de trainer perfect aan het profiel beantwoordt, in de praktijk moet er qua resultaten gewoon boven de maat gepresteerd worden.

Want de realiteit is wat ze is: KSV Roeselare kan in de Proximus League met haar huidige kern niets hoger ambiëren dan in eerste instantie de degradatiewedstrijden te vermijden. Nadien kan de ploeg maar best goed ingespeeld zijn om met positief vertrouwen de best-of-five af te werken om de degradatie naar de amateurreeks te vermijden.