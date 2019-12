Shiffrin snelt voor eigen publiek naar 62e Wereldbeker-zege

Mikaela Shiffrin liet zich gisteren ringeloren door twee Italiaanse collega's in de reuzenslalom. Vandaag haalde de Amerikaanse haar gram.

In de slalom wervelde ze door de 1e run. Eerste achtervolger Petra Vlhova (Svk) had al 1"13 aan haar been. In de 2e run diepte Shiffrin die kloof uit tot 2"29. De Zweedse Anna Swenn Larsson vervolledigde het podium, op 2"73 van de Amerikaanse.

Voor Shiffrin is het altijd speciaal om te winnen in Killington, omdat ze een honderdtal kilometer verderop een deel van haar jeugd doorbracht. "Het publiek was vandaag fantastisch", reageerde de Amerikaanse. "Ze hebben me naar beneden geschreeuwd."

Dankzij haar zege in Killington staat de teller van Shiffrin nu op 62 Wereldbeker-zeges. Daarmee rukt de 24-jarige Amerikaanse op naar de 4e plaats, die ze deelt met de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll. De Oostenrijker Marcel Hirscher staat 3e, met 67 zeges. De Amerikaanse Lindsey Vonn staat 2e, met 82 zeges. Lijstaanvoerder Ingemar Stenmark (Zwe) telt 86 Wereldbeker-triomfen.