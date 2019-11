Primeur: Yannick Michiels nr. 1 van de wereld in het oriëntatielopen

Om de best mogelijke route te kiezen kijken de lopers, die ook wel "orienteurs" worden genoemd, naar o.a. naar de kenmerken en moeilijkheden van het terrein. Ze zijn dan ook genoodzaakt om erg snelle beslissingen te nemen. De loper die de wedstrijd in de snelste tijd aflegt is de winnaar.

Al enkele jaren draait Yannick Michiels mee aan de wereldtop in het oriëntatielopen, oftewel orienteering. Het basisidee van de sport is om van start tot finish te navigeren door een aantal controlepunten. De lopers krijgen enkel een gedetailleerde kaart en een kompas mee.

Bloedvorm levert WB-zeges op in Zwitserland en China

Michiels is bezig aan een erg sterk seizoen. De 28-jarige atleet won in september de WB-manche in Zwitserland en afgelopen maand was hij de beste in de WB-meeting van China. Die goede resultaten zorgden ervoor dat Michiels nu als eerste Belg ooit de nummer 1-positie mag bekleden in de Sprint Discipline van het orienteering.



In China moesten de lopers een parcours van 4km afwerken. Onderweg moesten ze langs 22 controleposten passeren. Michiels, die in het verleden al 8 keer liep in China kon teren op zijn ervaring en hield enkele andere wereldtoppers achter zich. Het grote doel van Michiels is het WK orienteering van volgend jaar in Denemarken. Hij kon nog nooit een medaille veroveren op een WK.