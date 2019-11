Chili schrapt manche WK rally door sociaal protest

Chili wordt al 6 weken geteisterd door protestacties en geweld wegens de grote sociale ongelijkheid. De Rally van Chili stond gepland van 16 tot en met 19 april. Maar dat is net op het moment dat er een referendum plaatsvindt over een nieuwe grondwet in Chili.

De Chileense federatie heeft daarom nu al beslist dat de WK-manche volgend jaar niet zal plaatsvinden in eigen land. "Het is met grote spijt dat we de rally moeten annuleren, het is officieel", zegt de federatie.

"We kunnen de veiligheid in het zuiden van het land niet garanderen. En het is net daar dat de race had moeten plaatsvinden."

Chili hoopt in 2021 en 2022 wel weer op de WK-kalender te staan. Dit jaar werd de 1e editie van de Rally van Chili gewonnen door de Est Ott Tänak. Thierrry Neuville moest er na een crash opgeven en verloor er de leiding in het kampioenschap.