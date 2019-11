Drie jaar na vliegtuigramp nu ook sportief leed: Chapecoense degradeert

Chapecoense kon na de vliegtuigramp het hoofd boven water houden dankzij een golf van medeleven van andere clubs, die de noodlottige club spelers ter beschikking stelden. Drie jaar later heeft "Chape" een degradatie niet kunnen afwenden. Drie speeldagen voor het einde van de competitie staat het vast dat de club zakt naar de tweede klasse.

Chapecoense kon dit seizoen maar 6 wedstrijden winnen. De thuisnederlaag tegen Botafogo (0-1) was er woensdag te veel aan. "Ik wil me excuseren bij de supporters", zegt coach Marquinhos Santos. "De fans hier zijn bijzonder. Ze blijven altijd positief, ook in moeilijke tijden."

"Chapecoense zal nu opnieuw bouwen. Deze club zal sterker terugkeren", gelooft Santos.