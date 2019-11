Clement na rode kaarten: "Hebben jonge groep die nog fouten maakt"

Diatta kreeg een tweede geel omdat hij bij de viering van zijn goal zijn shirt uittrok, terwijl Mata evenzeer een extra geel karton onder zijn neus kreeg geduwd omdat hij bij diezelfde viering een cornervlag in twee trapte.

"De regels zijn simpel. Je truitje uittrekken en een vlag stuk trappen zijn zaken waarvoor je een gele kaart krijgt. Ze waren dus verdiend", zegt Clement. "Uiteraard is het jammer dat deze kaarten getrokken werden. Hierdoor missen ze beiden de wedstrijd tegen Real Madrid. Dat is al een zware straf op zich."

Een excuus is het niet, maar Clement heeft wel een verklaring voor deze kaarten. "De adreline nam het over op dat moment, maar net dan moet je de controle houden over jezelf. We hebben een jonge groep die nog fouten maakt. Hopelijk gebeurt het niet meer in de toekomst."