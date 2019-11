Pauline Ferrand-Prevot gaat op de motor op zoek naar een olympische titel

Samen met haar man Julien Absalon besloot ze daarop om een crossmotor te kopen. "Met een motor ga je over obstakels waar je met de mountainbike misschien niet over geraakt. Ik wil de titel op de Olympische Spelen niet verliezen puur op technische capaciteiten. Dat zou ik mezelf enorm beklagen."

Het idee om met de motor aan de slag te gaan kwam er na het testevenement in Tokio begin oktober. "Ik viel en brak er mijn neus op het hypertechnische parcours", zegt de Française in L'équipe.

"Risico's opzoeken om vooruitgang te boeken"

Julien Absalon bevestigt: "Pauline is enorm sterk op steile hellingen, maar in de afdalingen durft ze haar remmen niet te lossen. En aangezien het niveau bij de vrouwen zo hoog ligt, kan je de verloren tijd in een afdaling bijna niet meer goedmaken bergop."

Jumps, drops en kuipbochten

Pauline traint momenteel in haar thuisbasis in de Vogezen en sluit haar technische voorbereiding af in Zuid-Afrika. Daar wil ze oefenen in droge omstandigheden, want zo zal het ook in Tokio zijn: warm en droog. "Ze zal er verder oefenen op alles wat zich in de lucht afspeelt: jumps, drops en kuipbochten", zegt Julien Absalon.

Haar winterseizoen sluit ze wel af op de veldritfiets. Daar wil ze ritme opdoen in functie van het mountainbikeseizoen dat er al heel snel aankomt. In mei gaat de wereldbeker al vroeg van start en in juni is er het WK in Albstadt. Daar wil ze punten sprokkelen voor de startrij in Tokio.