Napoli-preses deelt monsterboetes uit: "Einde verhaal voor deze spelersgroep"

Het conflict tussen Aurelio De Laurentiis en de spelers sleept al een tijdje aan. Na de nederlaag tegen AS Roma stuurde de voorzitter zijn team voor een week op afzondering. Daar beslisten de spelers enkele dagen later anders over. Na het CL-duel tegen Salzburg weigerden ze op de bus naar het hotel te stappen, maar ging het richting thuis. Een woedende De Laurentiis heeft nu beslist dat alle spelers een boete moeten betalen die gelijkstaat met 25% van hun bruto-inkomen. Voor Lorenzo Insigne en Allan, die gezien worden als de aanstokers van de revolte, loopt dat bedrag zelfs op tot 50%. Insigne zou zo een boete krijgen van 350.000 euro. Dries Mertens moet 145.000 euro ophoesten. "De heren verdienen goed dus het gaat om stevige bedragen", zegt voetbalcommentator Filip Joos. "De Laurentiis is een flamboyante man. De vulkaan is uitgebarsten en dan is Napels wat minder paradijselijk. Hij maakt zijn eigen wetten, al is hij ook wel iemand die op zijn manier grote verdiensten heeft aan het succes van die club."

Zo'n afzondering is een methode uit de jaren 70 en 80. Dat is dan enkele dagen zonder je vrouw, maar of dat dan ook enkele dagen zonder vrouw is, wil ik ook nog wel zien. Filip Joos

"De Laurentiis is zeker geen people manager. Hij is dictatoriaal en zegt waar het op staat. Hij gaat het gevecht met zijn spelers aan en dat is wel eens tof in het hedendaagse voetbal, waarin de spelers sinds het Bosman-arrest baas zijn. Zo'n afzondering van een week dat is een methode uit de jaren 70 en 80. Dat is dan enkele dagen zonder je vrouw, maar of dat dan ook enkele dagen zonder vrouw is, wil ik ook nog wel zien." "De middelen waarmee hij vecht zijn hopeloos verouderd, maar hij vecht wel. Dat moet je hem nageven. Hij probeert de macht van de groep te breken. De manier waarop hoort niet, maar het is wel boeiend. Enerzijds heb ik sympathie voor het picareske van die man, anderzijds vecht hij ook tegen windmolens en dat op een manier waardoor zijn spelers op de duur hun gelijk zullen krijgen. Dat is niet slim."

Allan en Lorenzo Insigne

"De Laurentiis heeft zichzelf in de voet geschoten"

Staan we dan voor een revolutie bij Napoli? "Ik denk dat het voor deze spelersgroep einde verhaal is", zegt Joos. "Daar stuurde de voorzitter ook al even op aan. Hij zei openlijk dat zijn spelers gerust voor meer geld in China mogen gaan voetballen. Dat hoor ik eigenlijk nog wel liever dan een voorzitter die nog maar eens 200.000 euro extra betaalt om iemand te houden." "Ik geloof niet dat deze ploeg plots weer kan presteren. De klad zit erin nu. Het is een ongezonde situatie waarin iedereen wel wat boter op het hoofd heeft, maar de spelers zullen uiteindelijk winnen, want zij zullen vertrekken en misschien wel aan een lagere prijs. Een speler als pakweg Koulibaly, die willen ze overal wel en iedereen weet dat er een breuk is bij Napoli." "Ik verwacht dat er in januari toch al wat jongens zullen weggaan. De cyclus is voorbij en dan moet je ook wel vervangers vinden. Maar wie wil er nog komen voetballen bij zo'n voorzitter? Het huidige klimaat is verschrikkelijk om in te gaan voetballen. De situatie is haast onleefbaar. Op dat vlak heeft De Laurentiis zichzelf ook wel wat in de voet geschoten."