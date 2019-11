STVV-voorzitter: "Ongelukkige communicatie van Brys was gebrek aan respect"

David Meekers geeft toe dat Marc Brys gelijk had toen hij herhaaldelijk zijn beklag deed over de onevenwichtige en minderwaardige spelerskern. "We hebben geprobeerd om een competitieve kern samen te stellen."

"De coach had gelijk dat hij tijdens de voorbereiding en begin september aan de alarmbel trok. Maar eind november kwam hij opnieuw met dezelfde opmerkingen. Na verloop van tijd moet je de gelederen sluiten. We hebben voetballers met potentieel, maar we kennen ook de hiaten."

"Tegelijkertijd verwachten we van een vakman dat hij er 100% voor gaat. Dat heeft hij misschien gedaan, maar Brys was nogal ongelukkig met zijn communicatie."

Meekers verwijst naar de openlijke flirt van Brys met Genk. "Oké dat hij een stap hogerop wil zetten, maar hij heeft ons nooit ingelicht en verklaarde dat het enkel niet doorging omdat hij zijn staf niet mocht meenemen. Bovendien herhaalde hij dat nog eens voor de match tegen Charleroi. Dat is een gebrek aan respect."

"Het vertrouwen was te ver zoek om op basis daarvan voort te borduren. We voelden ons geprovoceerd. We waren ervan overtuigd dat hij niet meer in ons project geloofde."