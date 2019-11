Geslaagde rentree voor Marchant, Noorse zege in Finland

Armand Marchant (21) liep bijna 3 jaar geleden een horrorblessure op en timmert na alle ellende stap per stap aan zijn terugkeer.

De Wereldbekermanche van Levi, zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau, zal de Luikenaar alvast een duwtje in de rug gegeven hebben.

Marchant werd in de eerste run van de slalom 28e en dat was dus voldoende (top 30 stoot door) om ook aan de tweede run te mogen deelnemen. Uiteindelijk finishte onze landgenoot op de 28e plaats.

De eerste WB-slalom van het seizoen werd een prooi voor Henrik Kristoffersen. De Noor had de 4e tijd geklokt in de eerste run, maar was aan het einde van het verhaal - in matige weersomstandigheden - 9 honderdsten sneller dan de Fransman Clement Noel, die de snelste was na de eerste run.