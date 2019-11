Vandoorne maakt droomdebuut Mercedes af met tweede podiumplaats op rij

Stoffel Vandoorne gaf het debuut van Mercedes in de Formule E een boost door in de openingsrace in Saoedi-Arabië meteen een podiumplek weg te kapen. Ook de tweede wedstrijd van het seizoen stond op het circuit van Diriyah gepland. Maar in de kwalificaties liep het minder vlot voor onze landgenoot: vrijdag plaatste hij zich nog als tweede, vandaag moest hij vrede nemen met de elfde startplek.

Sam Bird (Envision Virgin Racing), de winnaar van de openingsrace, crashte na een halfuur uit de wedstrijd. Zo kon Stoffel Vandoorne, die een sterke inhaalrace uit zijn Mercedes haalde, alvast een plekje opschuiven in het klassement.

Vandoorne strandde uiteindelijk op de vierde plek, maar mocht nog dromen van een tweede podiumplaats op rij. De Duitser Maximilian Günther, de nummer 2, had ingehaald toen de safety car nog op het circuit was en werd teruggezet naar de 13e plaats. Vandoorne belandde zo weer op het podium.

Alexander Sims (BMW Andretti) pakte zijn eerste overwinning uit zijn carrière in Saoedi-Arabië en staat zo na twee races op kop in het klassement. Vandoorne prijkt op de tweede plek met 30 punten. Bird is derde met 26 punten. Jérome D'Ambrosio neemt met 2 punten de dertiende plek in.