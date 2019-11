Jason Denayer moet aanvoerdersband inleveren bij Lyon

Jason Denayer werd begin dit seizoen door Silvinho aangeduid als kapitein bij Lyon, maar de Braziliaan werd vorige maand aan de deur gezet. De nieuwe trainer Rudi Garcia gaf de aanvoerdersband achtereenvolgens aan Marcelo, Depay en Aouar. Nu is Depay definitief aangeduid als nieuwe kapitein.

"Die zes weken had ik nodig om te zien hoe de club er voor staat", legt Garcia uit. "Memphis heeft zich als een echte leider getoond, op en naast het veld." Denayer is bezig aan zijn tweede seizoen bij Lyon en droeg dit seizoen 7 keer de aanvoerdersband.

Lyon, na een povere seizoensstart de nummer 14 in Frankrijk, neemt het dit weekend op tegen Nice. Kersvers kapitein Depay ligt wel in de lappenmand met een blessure die hij opliep bij Oranje. "Het stoort me vooral dat hij zich geblesseerd heeft in een match zonder inzet, want Nederland was al geplaatst voor het EK. Ik vind dat een gebrek aan respect voor Lyon", aldus Garcia.