Thorup kon "10 minuten tactisch trainen": "Maar ik ben niet nerveus"

Die glimlach en boost zullen sowieso wel aanwezig zijn in de Ghelamco Arena. AA Gent staat na 14 wedstrijden op de 2e plaats met 28 punten. "Ik heb van deze onderbreking gebruik gemaakt om de eerste seizoenshelft te evalueren", vertelde Jess Thorup.

"We hebben 28 punten. Als we dit niveau aanhouden, dan blijf je bovenaan in het klassement. Zeker thuis hebben we getoond dat we heel sterk zijn. We creëren een sfeer waarbij we geloven dat we elke match kunnen winnen. Dat proberen we aan te houden."

"Goeie resultaten scheppen natuurlijk hoge verwachtingen voor de toekomst. Iedereen denkt, hoopt en gelooft dat we nu alles zullen winnen. Het is belangrijk om het momentum van de voorbije weken aan te houden. Dat doe je niet zomaar, daar moet je voor werken."