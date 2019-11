Het legertje gepensioneerden breidt uit: ook Cummings zwaait af

Steve Cummings (38) heeft in zijn carrière onder meer ritten in de Tour de France (2015 en 2016) en een etappe in de Vuelta (2012) gewonnen.

Ook dagsucces in de Dauphiné, Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland staan op de erelijst van de voormalige Britse kampioen.

Cummings reed de voorbije seizoenen bij Dimension Data, maar maakt geen doorstart bij opvolger NTT Pro Cycling.

Cummings is de zoveelste renner van wie 2019 het laatste profjaar is geweest.

Hebben hun fiets de voorbije weken ook al opgeborgen: onder meer Taylor Phinney, Bart De Clercq, Mark Renshaw, Samuel Dumoulin, Matti Breschel, Zico Waeytens, Lars Bak, Daniele Bennati, Maxime Monfort, Simon Spilak, Laurens ten Dam, Kenny Dehaes, Stijn Devolder, Adam Blythe en Marcel Kittel.