Oudgediende Akpala moet KV Oostende uit het moeras trekken

Akpala lanceerde zijn carrière in ons land bij Charleroi (2005-2008) en Club Brugge (2008-2012). In 2007-2008 werd hij met 18 doelpunten topscorer in de Belgische eerste klasse.

Akpala verkaste in de zomer van 2012 naar Werder Bremen en speelde van september 2013 tot de zomer van 2015 in Turkije bij Karabükspor. Daar plukte Oostende hem in 2015 weg.

Oostende is de laatste weken op de dool en staat halfweg in de Jupiler Pro League pas 14e, met 12 punten. Alleen Waasland-Beveren (10 ptn) en hekkensluiter Cercle Brugge (7 ptn) doen slechter.