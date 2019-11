Mathieu Van der Poel start dit weekend toch in Tabor en Hamme

Mathieu van der Poel past zijn veldritkalender voorlopig niet aan, weet de Nederlandse krant De Telegraaf. De 24-jarige wereldkampioen start zaterdag dus in Tabor en zondag in Hamme. Ook zijn broer David van der Poel komt dit weekend in actie in Tabor en Hittnau (Zwitserland).

In de nacht van dinsdag op woensdag overleed hun grootvader Raymond Poulidor (83). Dinsdag wordt de Franse wielerlegende begraven in Frankrijk.