"Zinloos om "Zeg neen tegen racisme" te zeggen als niemand optreedt"

Het was een opvallend moment op de persconferentie van Romelu Lukaku aan de vooravond van de interland in Rusland. Een Engelse journalist vroeg hem naar het probleem van racisme in het Italiaanse voetbal.

"Ik wist dat het zou gebeuren, ik had voor mijn transfer naar Inter erover gesproken met andere voetballers in Italië", zei de Rode Duivel. Lukaku kreeg in de match Cagliari-Inter te maken met racisme, zijn tweede wedstrijd in de Italiaanse competitie.

"De Serie A en de UEFA moeten strenger optreden op dat vlak. We kunnen allemaal een bord omhoog houden met de slogan "Zeg neen tegen racisme", maar als niemand optreedt, dan heeft dat ook geen zin."

"Maar om eerlijk te zijn, ik heb het echt naar mijn zin in Italië. De mensen die ik tegenkom zijn heel vriendelijk en ik en mijn familie houden van het leven daar. Ik wil op het positieve focussen en niet op het negatieve."