De 5 interlands tussen België en Rusland die u moet gezien hebben

België speelde in zijn voetbalgeschiedenis 11 keer tegen Rusland of voorloper Sovjet-Unie. Tot de heroïsche 1/8e finale op het WK 1986 in Mexico verloor ons land telkens. Maar sinds de 4-3 van Ceulemans en co. in het laatste duel tegen de Sovjet-Unie was Rusland nooit meer te sterk. De Rode Duivels wonnen nadien 4 van hun 6 ontmoetingen.

WK 1986: België stunt tegen WK-favoriet Sovjet-Unie in 1/8e finale

Na een slechte en door onrust in de selectie verstoorde groepsfase in Mexico moest het kleine België in de 1/8e finale tegen grootmacht Sovjet-Unie. De jongens van coach Guy Thys leken een vogel voor de kat, maar Scifo, Ceulemans, Claesen en Demol zorgden voor een mirakelzege. België zou 4e worden op die Wereldbeker.

WK 2002: Walem, Sonck en Wilmots wippen Rusland weer

In Groep H van het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea speelden België en Rusland op de 3e en laatste speeldag tegen elkaar met als inzet het 2e ticket voor de 1/8e finales (na gastland Japan). Robert Waseige zag Walem, Sonck en Wilmots 3 keer scoren, 1 keer meer dan Rusland. België stootte door en ging er in de volgende ronde uit tegen Brazilië, Rusland moest naar huis.

2010: Lukaku opent zijn Belgische rekening in Rusland

In maart 2010 maakte de 16-jarige Romelu Lukaku zijn debuut voor de Rode Duivels tegen Kroatië. Op 17 november van dat jaar en bij zijn 8e cap kwamen de eerste goals voor zijn land van de toenmalige Anderlecht-spits. Hij scoorde in de 2e en de 72e minuut in een oefenduel in Rusland. Al de rest is geschiedenis. Lukaku is topschutter aller tijden van België met 51 doelpunten in 83 interlands.

WK 2014: Heel België leert Origi kennen met enige goal tegen Rusland

Onder Marc Wilmots kon België zich voor het eerst sinds 2002 nog eens voor een groot toernooi plaatsen. Op het WK 2014 in Brazilië won België zijn openingsduel tegen Algerije en daarna zat het lang op slot tegen Rusland. Tot Origi - de verrassing van Wilmots in de selectie - inviel en 2 minuten voor tijd de enige treffer maakte. België pakte 9 op 9 tegen Zuid-Korea en zou in de kwartfinale stranden tegen Argentinië.

2019: Hazard (2x) zet flater van Courtois recht in heenmatch

Met Rusland kreeg België meteen zijn sterkste tegenstander tegenover zich als eerste opdracht richting Euro 2020. Tielemans stelde een door blessureleed hertimmerd elftal gerust met een snelle goal. Maar een zeldzame flater van Courtois bracht de bordjes weer gelijk. Waarna aanvoerder Eden Hazard toch nog voor een verdiende winst zorgde met 2 goals. Het was de enige nederlaag voor Rusland, dat al zijn andere matchen won. Daarom is het duel van vanavond nog belangrijk voor de eerste plaats in de groep. Bovendien gaat België voor 30 op 30, een record.

