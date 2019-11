Thierry Henry blaast trainerscarrière nieuw leven in bij Montréal Impact

"We zijn heel blij met deze voetballegende", klinkt het in een eerste reactie op de website van de MLS-club. "Hij wil ons helpen om onze doelen te bereiken op het veld, maar ook daarnaast. Henry is een echte leider."

De competitie in de MLS ligt op dit moment stil en begint pas opnieuw in januari. "Dat geeft Henry de tijd om heel de voorbereiding mee te maken bij de club." Voor Henry is de MLS geen onbekend terrein. Hij ging er als speler al uitbollen bij de New York Red Bulls tussen 2010 en 2014.

De 42-jarige Henry vindt zo opnieuw onderdak. Hij zat sinds begin januari zonder job. AS Monaco schoof hem toen na amper 3 maanden al aan de kant door de tegenvallende resultaten. Voordien was Henry een van de assistenten van Roberto Martinez bij de Rode Duivels.