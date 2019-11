Zal Ronaldo de Nations League nodig hebben om het EK te spelen?

Groep A: Tsjechië - Kosovo

In groep A is Engeland vanavond zeker van het EK als het evengoed doet als Tsjechië tegen Kosovo. Vooral die match wordt interessant. Het verschil tussen Kosovo en Tsjechië is 1 punt in de groep. Als Tsjechië wint is het net als 4 jaar geleden zeker van het EK. Bij verlies of een gelijkspel valt de beslissing op de laatste speeldag.

De kans dat we Kosovo op het EK zien is reëel. Want als het misloopt, is het land wel zeker van deelname aan de play-off's van de Nations League. Daar vecht het dan tegen Georgië, Macedonië en Wit-Rusland voor een ticket.