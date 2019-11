Arnesen vindt na ontslag bij Anderlecht met Feyenoord snel nieuwe club

Frank Arnesen werd naar Anderlecht gehaald om de club met zijn uitgebreide netwerk uit het slop te halen. Die mayonaise bleek uiteindelijk niet te pakken, maar met Feyenoord heeft hij al een nieuwe uitdaging gevonden, zo mogelijk nog een moeilijkere.

Feyenoord zit in een diepe crisis en nam onlangs nog afscheid van trainer Jaap Stam. Technisch directeur Sjaak Troost legt op 1 februari zijn taken neer. Frank Arnesen neemt het van hem over, zo bevestigde hij zelf aan Fox Sports. Later deze week wordt het contract getekend.

Door zijn komst naar Rotterdam zal Arnesen voor de 3 grote clubs in Nederland gewerkt hebben. Eerder was hij speler bij Ajax en speler en manager bij PSV.