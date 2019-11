Antwerp-fans in witte pakken en biergooiers verstoren Antwerp-Club

De poppetjes gingen in minuut 41 aan het dansen na een tackle van Ritchie De Laet op Percy Tau. Op aanraden van de lijnrechter floot ref Van Driessche voor een overtreding.

Een boze doelman Bolat sprintte uit zijn doel om verhaal te gaan halen en kreeg de thuissupporters op zijn hand. Geel voor de keeper, tot nog grotere woede van enkele Antwerp-fans die met bekertjes bier begonnen te gooien.

De lijnrechter was het mikpunt van het protest, maar aangezien een aantal spelers van Antwerp daar ook nog stond, kregen zij ook bier op hun armen en benen. De scheidsrechter legde de wedstrijd een 10-tal minuten stil.

Het was al het tweede incident in de partij, want na de 0-1 van Siebe Schrijvers staken supporters van Antwerp vuurwerk af. Ze waren gekleed in witte pakken, waardoor ze onherkenbaar waren.

Pikant detail: in een groot interview in Gazet van Antwerpen dit weekend had Antwerp-voorzitter Paul Gheysens nog aangestipt dat hij het vuurwerk en de biergooiers op de Bosuil meer dan beu is. Hij riep op tot meer respect en verdraagzaamheid, zonder daarbij aan de Antwerpse rauwheid te raken.