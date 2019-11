MLS-baas: "Zlatan Ibrahimovic is op weg naar AC Milan"

Sinds Zlatan Ibrahimovic met de LA Galaxy werd uitgeschakeld in de play-offs van de MLS gonst het van de geruchten over de toekomst van de Zweed. Hijzelf liet in een boodschap weten dat hij op weg was naar Spanje en onder meer de Australische club Perth toonde interesse.

Maar volgens Don Garber, de grote baas van de MLS, is Ibrahimovic op weg naar zijn ex-club AC Milan. "Zlatan is zo'n interessante kerel", zei Garber aan sportzender ESPN. "Ik heb er mijn handen vol aan en mijn inbox zit vol met mails over hem."

"Hij is 38 jaar oud en wordt nu gerekruteerd door AC Milan, een van de beste clubs ter wereld." Milan hoort al enkele jaren niet meer in het rijtje van beste clubs ter wereld thuis, maar Zlatan naar Milaan halen, zou wel een stunt van formaat zijn.

Ibrahimovic speelde tussen 2010 en 2012 in het rood-zwarte shirt van Milan. In 61 competitieduels was hij goed voor 42 doelpunten. In 2011 mocht Milan onder meer dankzij Ibrahimovic zijn laatste landstitel vieren.

Het is nu afwachten of de uitspraken van Garber kloppen en of Ibrahimovic enkel de wintermaanden overbrugt in Europa of hij definitief de MLS verlaat. Zijn contract bij LA Galaxy liep af.