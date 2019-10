"Hola España!" Wees voorbereid, want Zlatan Ibrahimovic keert terug

Op Instagram Stories zien we een korte toelichting van Ibrahimovic. "Hola España! Raad eens, ik kom terug", zegt de 38-jarige spits in zijn eigenwijze stijl. Ibrahimovic liet eerder verstaan te vertrekken bij Los Angeles Galaxy, waarmee hij dit weekend werd uitgeschakeld door stadsrivaal Los Angeles FC in de strijd om de Amerikaanse landstitel.

Ibra verdedigde in Spanje van 2009 tot 2011 de kleuren van FC Barcelona.