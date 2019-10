Perth Glory wil Ibrahimovic strikken: "Het zou gek zijn om niet te proberen"

Tony Pignata, algemeen directeur bij Perth Glory, wil Zlatan Ibrahimovic naar Australië transfereren. "We hebben bij zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red) gepolst of hij belangstelling heeft", zegt hij.

"We weten dat zijn contract afloopt bij LA Galaxy en de transfermarkt in Europa gaat pas in januari open, dus is er de mogelijkheid dat hij vier, vijf of zes wedstrijden in de A-League speelt. We zouden wel gek zijn als we het niet proberen." Perth Glory zou de deal willen financieren met behulp van tijdelijke externe sponsors.

Voor Ibrahimovic zouden het zijn eerste stapjes in Australië zijn. Hij speelde eerder voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United. Vanaf maart 2018 staat hij onder contract bij LA Galaxy.

Ibrahimovic liet deze week op Instagram de indruk ontstaan dat hij zou terugkeren naar Spanje. "Hola España! Raad eens, ik kom terug", zei de spits in zijn eigenwijze stijl. Uiteindelijk bleek het om een promotiestunt te gaan van een gokfirma. Ibrahimovic werd de voorbije dagen ook in verband gebracht met Napoli en het Braziliaanse Flamengo.